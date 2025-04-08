Osimhen'i isteyen bu şartları karşılar!

Bir yıllığına Galatasaray’a kiralık olarak gelen Osimhen’in transfer sürecindeki tutumu kritik rol oynayacak. Türkiye Gazetesi’nden Ali Naci Küçük’ün haberine göre şu anda Suudi Arabistan’dan ve Avrupa’dan (Chelsea ile Manchester United) teklifler alan yıldız oyuncunun bonservisini elinde tutan Napoli’nin duruşu kesin: Kiralama yok, sadece satış. Üstelik İtalyan kulübü, en yüksek teklifi sunan takıma öncelik verecek. Osimhen’in sözleşmesinde 75 milyon avroluk serbest kalma maddesi bulunsa da Napoli, bu popüler golcüyü daha yüksek bir bedelle elden çıkarmayı planlıyor.



TEKLİFLERİ İNCELEYECEK

Osimhen, daha önce verdiği sözü tutarak devre arasında gelen tekliflere rağmen “Sezon sonuna kadar Galatasaray’dayım” açıklamasını yapmıştı. Ayrıca Nijeryalı yıldız, Galatasaray yönetimine “Napoli ile görüşmelerde beni bekleyin” diyerek kulüpte kalma ihtimalini açık tutmuştu. Suudi Arabistan seçeneğine pek yanaşmayan Osimhen için kilit noktalar, kendisine önerilecek yıllık maaş (minimum 12 milyon avro) ve Şampiyonlar Ligi’nde oynama şansı. Napoli, oyuncuyu yüksek bir bedelle satmayı hedeflese de son sözü Osimhen söyleyecek.