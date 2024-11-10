Osimhen’in 10 Kasım paylaşımı görenleri mest etti

Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen’in 10 Kasım paylaşımı görenleri mest etti

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Osimhen’in 10 Kasım paylaşımı görenleri hayran bıraktı. Nijeryalı golcü, "Büyük saygı ve hayranlıkla… Atatürk!” dedi.

Galatasaray’ın golcüsü Victor Osimhen, sadece attığı gollerle değil sosyal medyada yaptığı paylaşımla da taraftarın sevgilisi oldu. Nijeryalı yıldız, Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün vefatının yıldönümünde yaptığı paylaşımla herkesi kendine hayran bıraktı.

Golcü oyuncu Atatürk’ün fotoğrafını paylaşarak "Büyük saygı ve hayranlıkla… Atatürk!” ifadelerini kullandı.

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Golcü oyuncu Galatasaray forması ile çıktığı 8 maçta 6 gol atarak 4 asist yaptı.

GALATASARAY’DAN 10 KASIM PAYLAŞIMI

Öte yandan Galatasaray yaptığı 10 Kasım paylaşımında ise "Bize bıraktığın aydınlık ülkeye, emanetine ve fikirlerine sahip çıkan milyonlarla beraber. Yine bir #10Kasım'da. Yine hasretimiz sonsuz. Yolun yolumuzdur. Atamızı saygı, özlem ve minnetle anıyoruz…" dedi.

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