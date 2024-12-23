Osimhen’in adı İngiliz devinin listesinin en başına yazıldı

Galatasaray’ın bonservisini almak için yoğun çaba harcadığı Osimhen ile ilgili yeni bir haber ortaya çıktı. İspanyol basınında çıkan haberlere göre Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, transfer listesinin başına Osimhen’i yazdı.

İngiliz devinin teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Manchester United’ın Osimhen’i kadrosuna katmak için 75 milyon euroyu gözden çıkarması gerekeceği belirtiliyor. Daha önce de Manchester United’ın takas teklifi yaptığı iddia edilse de Napoli yönetimi kendilerine bir teklif gelmediğini açıklamıştı.

İngiliz devinin hocası Amorim’in eski öğrencisi Gyökeres, sezonu Sporting’de tamamlayacağını açıklaması üzerine rotasını Osimhen’e çevirdiği belirtiliyor. Nijeryalı golcü daha önce yaptığı açıklamada sezonu Galatasaray’da tamamlamak istediğini dile getirmişti.

İtalya'ya geri dönmek istemeyen Osimhen'in daha önce de isminin Premier Lig ekipleriyle anıldığı ve İngiltere'ye transfer olmaya sıcak baktığının altı çizildi.