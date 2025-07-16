Osimhen'in alternatifi belli oldu!

Galatasaray ve Al Hilal arasındaki Osimhen savaşı henüz bitmedi. Napoli, sarı-kırmızılıların tekliflerini ısrarla reddederken Suudi ekibi de transferde fırsat kolluyor.

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Osimhen'in Al Hilal'e gitmeye sıcak bakmaması ve Galatasaray'a gitmek istemesi ise Suudileri yeni alternatifler aratmaya itti.

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VICTOR OSIMHEN YERİNE DARWIN NUNEZ

Goal'de yer alan habere göre; Al Hilal, Osimhen transferi gerçekleşmezse Liverpool forması giyen Darwin Nunez'i kadrosuna katabilir.

Liverpool'un 70 milyon euro civarında bir rakama Darwin Nunez'i satmaya istekli olduğu aktarıldı. Napoli'nin de futbolcuya ilgi gösterdiği ancak şu anda İtalya'dan tek resmi teklifi Milan'ın yaptığı belirtildi.

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