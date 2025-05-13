Osimhen’in alternatifleri belli oldu: Damga vuracak isimler!

Galatasaray sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Victor Osimhen’in bonservisi ile kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürürken bu ismi aratmayacak alternatiflerini de belirlemeye başladı.

Taraftarına Osimhen’i aratmayacak bir yıldız getirmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetime birçok isim önerilirken öne çıkan oyuncular Premier Lig’de Crystal Palace forması ile harika bir sezon geçiren Jean-Philippe Mateta ve futbol yaşantısına Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımında devam eden Alexandr Mitrovic oldu.

MATETA İÇİN ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

İngiliz ekibiyle 1 yıllık sözleşmesi sona eren Jean-Philippe Mateta için Avrupa’dan birçok ekip devrede bulunurken Galatasaray, Şampiyonlar Ligi faktörü ile bu transferde öne geçmeyi hedefliyor. Bu sezon İngiliz ekibinde 43 maçta 17 gol ve 4 asiste imza atan 27 yaşındaki Fransız golcünün bonservis bedeli 30 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Sözleşmesinin son yılına girilmesi dolayısıyla Palace’ın bu bu fiyatta indirime gidebileceği belirtiliyor.

MİTROVİC’İN MAAŞI EL YAKIYOR

Galatasaray’ın bir diğer hedefindeki isim ise Alexandr Mitrovic. Fenerbahçe için de adı geçen Sırp yıldızın Al Hilal ile 1 yıllık sözleşmesi kalmasına rağmen bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan Suudi ekibinin yaz döneminde yeni bir golcüyü takıma katmak istemesi bu transferin önünü açıyor. Mitrovic’in yıllık 25 milyon euroluk yıllık maaşı ise transferin önündeki en büyük engel olarak göze çarpıyor. Bu sezon Al Hilal ile 33 maça çıkan Mitrovic, 25 gol ve 6 asistle dikkat çekti.