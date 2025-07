Galatasaray anlaştı! Yeni transferi eş zamanlı duyurdular

Napoli'den Osimhen'i transfer etmek için gün sayan Galatasaray, bir başka dünya yıldızı Ederson'la da anlaşmaya vardı.

GALATASARAY HER KONUDA ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu sosyal medyadan sıcak gelişmeyi takipçilerine duyurarak, "Galatasaray, Ederson ile her konuda anlaşmaya vardı! Manchester City ile bonservis pazarlıkları başladı." dedi.

OSIMHEN'İN ARKADAŞI DA TRANSFERİ DUYURDU

Öte yandan Osimhen transferinde Galatasaraylı taraftarların yakından takip ettiği Nijeryalı golcünün gazeteci arkadaşı Buchi Laba, bu kez Galatasaray'ın kaleci transferi için sosyal medyasından açıklama yaptı.

Cimbom'un Ederson'u ikna ettiğini belirten Nijeryalı gazeteci, İngiliz takımıyla anlaşmanın henüz sağlanmadığını duyurdu.

Laba'nın açıklaması şöyle: "Yüzde 100 doğrulandı: Galatasaray, Manchester City kalecisi Ederson ile görüşmelere başladı. Proje konusunda onu ikna etti ve Ederson Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Ederson'a City'deki maaşına eşit bir ücret ödenmek isteniyor. Ancak belli bir miktar indirim söz konusu. Ederson, Galatasaray'ın bu sezon ikinci görüştüğü kaleci. İlk olarak Petkovic Galatasaray'a 'Evet' dedi ama Chelsea ile anlaşma sağlanamadı. Galatasaray, Ederson için Manchester City ile görüşmeleri hızlandırılmayı planlıyor. Şimdilik bir anlaşmaya varılamadı."

Yes 100% confirmed: Galatasaray opened Talks with Manchester City Goalkeeper, Ederson. Convinced him about the Project and he’s open to Joining.



- Galatasaray are willing to Match his City wages but the transfer fee has to be subsidized.

- He’s the 2nd Goalkeeper Galatasaray… pic.twitter.com/yw6TcntDBV