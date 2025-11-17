Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nin play-off finalinde Nijerya Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

Maça Onyeka'nın 3. dakikada attığı golle hızlı başlayan taraf Nijerya oldu. Kongo bu gole Alanyaspor forması giyen Elia ile 32'inci dakida karşılık verdi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Victor Osimhen'in sakatlık yaşayarak devre arasında oyundan çıktığı nefes kesen finalde başka gol olmadı ve kazananı penaltı atışları belirledi.

Seri penaltı atışlarında ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Nijerya'yı 4-3 mağlup etti.

Demokratik Kongo, Konfederasyonlar arası play-off turuna katılma hakkı elde etti.