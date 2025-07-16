Osimhen'in en yakın arkadaşı açıkladı: Galatasaray son hamlesini yapıyor

Victor Osimhen'in transferi için Napoli ile pazarlık halinde olan Galatasaray cephesinden yeni adım geldi.

Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba'nın verdiği bilgiye göre "Galatasaray dün son hamlesini yaptı. Napoli'nin tutumundan rahatsız olsalar da yeni bir teklif yapmaya karar verdiler. Bu durum çok hassas olduğundan düzenli güncellemeler yapmak mümkün değil. Lütfen sabırlı olun."

Son olarak Napoli, 40 milyon euroyu nakit ödemeyi kabul eden Galatasaray'dan kalan 35 milyon euroyu da 2026 yılında ödemesini istedi. İtalyan temsilcisi ödemelere ek olarak Osimhen'in sonraki satışından da pay istedi.