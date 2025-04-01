Osimhen’in Galatasaray sonrası nereye gitmek istediğini yazdılar: Adı dev kulüplerle anılıyor

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Osimhen’in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Bonservisi Napoli’de olan Nijeryalı golcü nün adı İngiliz ve İtalyan kulüpleriyle anılıyor.

İngiliz basınında çıkan haberde Osimhen’in nereye gitmek istediği yazıldı. Buna göre golcü oyuncu kariyerine Premier Lig’de devam etmek istiyor. Osimhen’i İngiltere’den isteyen takımlar arasında Manchester United bir adım önde görülüyor. İngiliz devinin içinde takas olan bir teklif sunması bekleniyor. Takas için öne çıkan oyuncular arasında ise Garnacho yer alıyor. Manchester United’ın takasla birlikte bir miktar bonservis ödemesi bekleniyor.

Osimhen için Manchester United’ın yanı sıra Premier Lig’den Chelsea ve Liverpool’un da adı geçiyor. Nijeryalı golcünün adı İtalya’dan ise Juventus ile son dönemde sıklıkla anılıyor. Ancak Napoli’nin Osimhen’i Serie A’dan bir rakibe vermeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Galatasaray'ın kiralık golcüsü Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon başında Napoli'den geçici transfer edilen Nijeryalı golcü; Manchester United, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Barcelona, Juventus gibi takımların listesine girdi.



Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 26 gol ve 5 asistlik katkı yaptı.