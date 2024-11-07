Osimhen’in Galatasaray’a transferinin hikayesi ortaya çıktı

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Osimhen’in Galatasaray’a transferinin hikayesi ortaya çıktı

Galatasaray’ın büyük bir sürprize imza atarak yaptığı Osimhen transferinin hikayesi ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların yardımcı antrenörü Ismael Garcia Gomez, transferin nasıl gerçekleştiğini anlattı.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ismael Garcia Gomez, Victor Osimhen transferinde yaşananları BBC'ye anlattı.

Ismael Garcia Gomez yaptığı açıklamada, "Herkesin bildiği gibi Osimhen için yazın biraz sallantılıydı, Napoli'de kalmayacağına dair pek çok söylenti vardı. Suudi Arabistan ve Chelsea iddiaları da var ancak tam olaran neler yaşandığını bilmiyorum." dedi.

İspanyol antrenör, Okan Buruk'un Victor Osimhen ile görüştüğünü belirterek, "Galatasaray'a transfer olmadan önce bir deplasman maçından dönerken Okan Buruk, Osimhen ile telefonda görüşmüştü. İki gün gibi kısa süre içinde transfer gerçekleşti. Hem kulüp için hem de taraftarlar için sezona böyle bir transferle başlamak inanılmazdı." açıklamasını yaptı.

Ismael Garcia Gomez ayrıca, "Galatasaray onun için harika bir seçenekti. Ayrıca Galatasaray ailesinin bir parçası olmak için çok istekli olduğunu gördük. Bu yüzden anlaşmayı yapmak çok zor olmadı." diye konuştu.

Galatasaray'ın Napoli'den bedelsiz kiraladığı Osimhen, sarı kırmızılı formayla 7 maça çıktı ve 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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