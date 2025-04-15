Osimhen’in Galatasaray’da kalmak için tek şartı var: Yönetim ısrarla istiyor

Galatasaray’ın golcü oyuncusu Osimhen’in sezon sonunda ayrılıp ayılmayacağı belirsizliğini koruyor. Nijeryalı golcü için İngiliz ve İtalyan kulüplerinin yoğun ilgisi bulunurken Galatasaray da çılgın bir transfer planı için yoğun çalışma yürütüyor. Sarı kırmızılı yönetim, bonservisi ve 4 yıllık maaşı ile birlikte toplam 135 milyon euroyu bulan transfer maliyetini karşılamak için sponsor bulmaya çalışıyor.

Öte yandan golcü oyuncu Samsunspor’u mağlup ettikleri karşılaşma sonrası yaptığı açıklama ‘veda mesajı’ olarak nitelendi.

Gelecekte hangi kulüpte oynayacağına dair spekülasyonlar arasında, 26 yaşındaki forvet, "Yakında bir karar vereceğiz. Herkes için neyin en iyi olduğuna karar verilecek. Galatasaray her zaman kalbimde olacak... Bugün, 25. şampiyonluğumuz için çok önemli bir gündü." dedi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu ile Osimhen’in açıklamaları ile ilgili konuştu. Hatipoğlu, AS’a yaptığı açıklamada "Sözleri, gideceği anlamına gelmiyor. En kötü senaryoda bile ayrılsa Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi. Ama ayrılacağını söylemedi” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY’DA KALMAK İÇİN TEK ŞARTI VAR

Osimhen'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "Galatasaray'ı sonsuza kadar kalbimde taşıyacağım" açıklaması veda gibi algılanırken, Sabah Gazetesi Yazarı Levent Tüzemen, Nijeryalı futbolcunun transferindeki son durumu yazdı.

Tüzemen, golcü oyuncunun takımda kalmak için tek şartının olduğunu belirtti. Tüzemen’in yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Galatasaray yönetimi, Osimhen'i transfer etmek için her türlü bütçenin planlamasını yaptı. Bu bilgiler de Osimhen'e bire birde aktarıldı.

Nijeryalı yıldız golcü, Galatasaray'da çok mutlu. Tek bir şartı var, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitmeli.

Galatasaray'ı sonsuza kadar kalbimde taşıyacağım' sözü, kulübe duyduğu aidiyet duygusunun göstergesidir."