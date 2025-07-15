Osimhen'in gazeteci arkadaşı Napoli'ye ateş püskürdü! 'Bu resmen delilik...'

Victor Osimhen transferinde sular durulmuyor. Galatasaray'ın aylar süren ısrarına rağmen Napoli'nin tavrı anlaşmayı çıkmaza sürükledi. İtalyan kulübü sadece 75 milyon Euro bonservis istemekle kalmadı, aynı zamanda bir sonraki satıştan da pay talep edince ipler tamamen gerildi.

"Büyük bir kötülük"

Transfer sürecine yakınlığıyla bilinen Osimhen'in gazeteci dostu Buchi Laba, sosyal medyada Napoli yönetimine sert tepki gösterdi.

Laba, “Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan bir oyuncu için 75 milyon Euro isteyip, bir de sonraki satıştan pay talep etmek delilik. Bu kötülük! Napoli Başkanı'nın sinir bozucu olmasını geçtim, bu artık büyük bir kötülük” ifadelerini kullandı.

Osimhen kampı reddetti, Galatasaray’a göz kırpıyor

Napoli, Galatasaray’ın son olarak sunduğu 40+35 milyon Euro’luk yapılandırılmış teklifi de geri çevirdi. Bu sırada yıldız futbolcu Osimhen, sezon öncesi kampına katılmayı reddetti ve gerekçe olarak özel bir mazeret bildirdi.

Nijeryalı yıldızın Galatasaray’a transfer olmak istediği belirtilirken, kulübün sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımları beğenmesi de dikkat çekiyor.