Osimhen'in gol anonsu kızı Hailey'den

25. kez şampiyon olmak için son 45 dakikaya giren Galatasaray Kayserispor önünde ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

GOL ANONSU KIZINDAN GELDİ

26.dakikada takımının ilk golünü atan Victor Osimhen'i büyük bir sürpriz bekliyordu. Golün ardından anonsu yıldız oyuncunun kızı Hailey yaptı. Bu sürpriz tribünler tarafından büyük bir coşku ile kutlandı.

Maç öncesi seremoni için toplanan küçük Galatasaray taraftarları Victor Osimhen'e ''bizimle kal'' yazılı kağıt verdiler.

25 GOL ATAN 3. YABANCI OYUNCU

Öte yandan Victor Osimhen, Galatasaray tarihinde Bafetimbi Gomis (2017/18) ve Mauro Icardi'nin (2023/24) ardından bir Süper Lig sezonunda 25 gol atan üçüncü yabancı oyuncu oldu