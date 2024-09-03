Osimhen'in gol şarkısı belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen'in gol şarkısı belli oldu

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen'in Lille döneminde 'Yarim yarim' şarkısı ile dans ettiği görüntüler gündem oldu. Taraftarlar, bu şarkının gol müziği olmasını istedi.

Galatasaray, Napoli'den Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'i kiraladı ve kadrosuna kattı.

Bu transfer dünyada büyük yankı oluşturdu.

100 milyon euro piyasa değeri olan Osimhen, Süper Lig tarihinin en değerli transferi ünvanını da ele geçirdi.

Ayrıca Süper Lig'in en değerli futbolcusu ünvanını da aldı.

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16 KULÜPTEN DAHA DEĞERLİ
Victor Osimhen, 100 milyon euro'luk değeriyle Süper Lig'deki 16 takımdan daha değerli konumda bulunuyor.

Dün gece İstanbul'a gelen Osimhen'e büyük bir karşılama yapıldı.

GOL MÜZİĞİ BELLİ OLDU!
Victor Osimhen'in Lille'de oynadığı dönemden çekilen bir video yeniden gündeme geldi.

Osimhen, 'Yarim yarim' şarkısı eşliğinde dans ederken çekilen görüntüler, binlerce kez izlendi.

Galatasaray taraftarı, sosyal medyada 'Osimhen'in gol müziği bu olsun' tarzında yorumlar yağdırdı.

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