Osimhen’in kararı Napoli Başkanı’nı çıldırttı

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna katarak büyük bir sürprize imza attığı Osimhen’e Manchester United’ın talip olduğu belirtiliyor. Sarı kırmızılıların da bonservisini almak için büyük uğraş verdiği yıldız oyuncu için İngiliz ekibinin takas teklifi yaptığı öğrenildi. Yapılan teklifte takımda düşünülmeyen Rashford’un kullanılacağı öğrenildi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Nijeryalı golcünün son kararı Napoli Başkanı De Laurentiis'i çıldırttı. De Laurentiis, Osimhen’in sezonu Galatasaray’da tamamlama kararına çok kızdığı öğrenildi. Napoli Başkanı’nın golcü oyuncunun kararına “'Olduğu yerde kalabilir ancak Galatasaray'a söyle, onu alsın” şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

Nijeryalı golcü Osimhen, gelen tekliflere rağmen sezonu Galatasaray’da tamamlamak istediğini ifade etmişti. Golcü oyuncu sarı kırmızılı forma ile çıktığı 16 maçta 13 gol attı ve 5 asist yaptı.