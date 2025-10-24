Trendyol Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki galibiyet alan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı kırmızılıların listesinde Napoli'den bir oyuncunun daha olduğu ve İtalyan ekibinden transfer edilen Victor Osimhen'in de devreye girdiği iddia edildi.

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Osimhen, Napoli'nin orta saha oyuncusu Zambo Anguissa'yı Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışıyor. İki oyuncunun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Zambo Anguissa, Napoli ile 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.

Bu sezon ligde 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Kamerunlu oyuncu, 2 gol ve 2 asiste imza attı.

2022 yılında İngiltere'nin Fulham takımından Napoli'ye transfer olan Anguissa'nın piyasa değerinin 27 milyon Euro değerinde olduğu belirtiliyor.

Almanya merkezli futbol istatistik sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Anguissa en yüksek piyasa değerine Mart 2023 ulaştı. O dönem oyuncunun değeri 40 milyon Euro'ya kadar çıkmıştı.