Osimhen'den gazetecilere yumruklu saldırı iddiası

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in gece gezmesi sırasında bir gazeteciye, görüntüleri yayınlamaması için para teklif ettiği ve yumruk attığı iddia edildi.

SALDIRI İDDİASI

Posta gazetesinin haberine göre foto muhabir Tolga Bozduman olayı anlattı. Bozduman "Üç meslektaşım ile kapıda Osimhen'i görüntüledik. Flaşlar patlayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üzerime koştu. Fotoğraf makinemi elimden almaya çalıştı ama kaptırmadım. Attığı yumruk başıma geldi. Sağ tarafım hâlâ ağrıyor. Sonrasında küfür etmeye başladı. Ardından da, 'Görüntüleri yok edin, size para vereceğim' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de 'Sizi mahvedeceğim' diye tehdit etti." ifadelerini kullandı.