Osimhen'den gazetecilere yumruklu saldırı iddiası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Osimhen'den gazetecilere yumruklu saldırı iddiası

Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen iddiaya göre bir eğlence mekanından çıkarken kendisini görüntüleyen gazeteciler ile kavga etti.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in gece gezmesi sırasında bir gazeteciye, görüntüleri yayınlamaması için para teklif ettiği ve yumruk attığı iddia edildi.

SALDIRI İDDİASI

Posta gazetesinin haberine göre foto muhabir Tolga Bozduman olayı anlattı. Bozduman "Üç meslektaşım ile kapıda Osimhen'i görüntüledik. Flaşlar patlayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üzerime koştu. Fotoğraf makinemi elimden almaya çalıştı ama kaptırmadım. Attığı yumruk başıma geldi. Sağ tarafım hâlâ ağrıyor. Sonrasında küfür etmeye başladı. Ardından da, 'Görüntüleri yok edin, size para vereceğim' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de 'Sizi mahvedeceğim' diye tehdit etti." ifadelerini kullandı.

c.png

Son Haberler
Fenerbahçe - Lyon ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe - Lyon ilk 11'leri belli oldu
Now TV Haber Spikeri isyan etti: "Sevgili Erdoğancılar sakin olun"
Now TV Haber Spikeri isyan etti: "Sevgili Erdoğancılar sakin olun"
Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mı? İlk açıklama geldi
Meral Akşener cumhurbaşkanı yardımcısı olacak mı? İlk açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü
Erdoğan, Ruandalı mevkidaşı ile görüştü
Borsa günü nasıl tamamladı? En çok hangi sektörler kazandırdı (23 Ocak 2025)
Borsa günü nasıl tamamladı?