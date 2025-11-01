Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile ikinci sıradaki Trabzonspor arasında oynanan derbi maç golsüz eşitlikle sona erdi.

BATAGOV SAVUNMA PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Karşılaşmada Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov başarılı savunma performansıyla öne çıktı.

Sahada 8 ikili mücadelenin 7'sini kazanan ve 3 kez yaptığı kritik müdahalelerle sarı kırmızılı ekibin tehlikeli ataklarını kesen Batagov aynı zamanda Trabzonspor'un maç boyunca en çok top uzaklaştıran ismi oldu.

SAVIC ÇIKTIKTAN SONRA LİDERLİĞİ ALDI

Batagov ikinci yarının başında Stefan Savic'in oyundan çıkmasının ardından savunmada liderliği ele alarak Galatasaray'a gol izni tanımadı.

OSIMHEN'E BİR KEZ DAHA NEFES ALDIRMADI

Geçtiğimiz sezon da Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'e karşı dikkat çeken bir oyun ortaya koyan 23 yaşındaki stoper bir kez daha Nijeryalı yıldıza nefes aldırmadı.