Osimhen'in penaltısında karar doğru mu? Fırat Aydınus açıkladı

Galatasaray’ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı maçı yöneten hakem Cihat Aydın’ın yönetimini değerlendiren eski hakem Fırat Aydınus MHK’ye tepki gösterdi. Aydınus, hakemin genel olarak tedirgin olduğunu belirterek kritik pozisyonlarda kararı VAR hakemine bıraktığını belirterek tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Fırat Aydınus’un Hürriyet gazetesinde kaleme aldığı değerlendirmeler şöyle:

Merkez Hakem Kurulu’na soruyorum... Neden atamalarda kör göze parmak sokup polemik yaratıyorsunuz? VeTAS amacın ne? Bazı hakemler, bazı takımların maçlarına hiç verilmesin demiyoruz ama kör göze parmak sokarcasına da verilmesin. Bu, hakeme de zarar veriyor.

Kasımpaşa-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın doğal olarak tedirgin, ‘Aman iki takımın da lehine veya aleyhine hata yapmayayım, nereye ne çalarsam hatalı olmayayım, benim üzerimden okunacak bir maç olmasın’ kaygısıyla, disiplin ve teknik kararlarda hatalar yaptı. Öyle ki, hata yapmamak için spesifik pozisyonlara direkt karışmadı. Hemen hemen tüm spesifik pozisyonları eğrisi ve doğrusu ile VAR’a bıraktı. Tartışmalı pozisyonlara gelince...

KALECi GEÇ KALDI PENALTI DOĞRU

10. dakikada Gianniotis-Osimhen mücadelesinde VAR tavsiyesiyle verilen penaltı doğru. Osimhen önceliği alıp topa vuruyor, kaleci Gianniotis’in geç kalmış müdahalesinden dolayı penaltı kararı doğru.

BEN OUANNES TOPA ÖNCE DOKUNDU

37. dakikada Galatasaray ceza alanında Lemina-Ben Ouannes mücadelesinde kamera görüntüleri topa ilk teması Kasımpaşalı futbolcunun yaptığını gösteriyor. Lemina’nın müdahalesi penaltıyı gerektirse de bu tamamen hakem kararı. VAR da bu yüzden karışmadı.

60. dakikada Kasımpaşa’nın 2. golünden Gökhan Gül’ün Torreira’ya hareketi faulü gerektirmez; devamında Brekalo’nun şutunda Da Costa’nın konumu kaleci Muslera’nın görüş alanını etkilemiyor.

HEM PENALTI HEM KIRMIZI KART

84. dakikada Cuesta’nın ceza sahasında Can Keleş’e yaptığı müdahale penaltı. Hem sol koluyla bacağına hem de sağ eliyle sırtından aşağı doğru yaptığı çekme eylemi, VAR’ın Cihan Aydın’a kanıt olarak gösterdiği bir durum. Bu pozisyon penaltı; burada tartışılacak konu kartın rengi. Topu kontrol altına alma ve alma olasılığı kriterine göre Can tek vuruşta gol yapabilecek bir durumda topa Muslera’dan yakın ve Cuesta topla oynama şansı yok iken arkadan çekiyor. Dolayısıyla bu pozisyon hem penaltı hem kırmızı kart olmalıydı.