Osimhen'in rekor kırmasına bir gol kaldı

Kaynak: İHA
Osimhen'in rekor kırmasına bir gol kaldı

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Eyüpspor maçıyla bu sezonki gol sayısını 31'e çıkardı ve 2022-2023 sezonunda Napoli'deki en golcü sezonunu tekrarladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

SÜPER LİG'DE 22.GOL

Müsabakanın 71. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.
26 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de gol sayısını 22'ye çıkardı ve gol krallığında yarışında liderliğini sürdürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 gol atan Osimhen, bu sezonki gol sayısını 31'e çıkardı ve en golcü sezonunu egale etti. Nijeryalı futbolcu, en golcü sezonunu, 2022-2023 sezonunda Napoli'de oynarken 31 golle yaşamıştı.

Maça 11'de başlayan Victor Osimhen yerini 76. dakikada Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

Son Haberler
Fenerbahçe'den Gaziantep FK'ye İrfan Can Eğribayat cevabı
Fenerbahçe'den Gaziantep FK'ye İrfan Can Eğribayat cevabı
Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Basın dünyasının acı kaybı
Ünlü gazeteci hayatını kaybetti! Basın dünyasının acı kaybı
Osimhen istedi Morata 3'lü çektirdi
Osimhen istedi Morata 3'lü çektirdi
Milli tenisçi Nesim Turan kariyerini sonlandırdı
Milli tenisçi Nesim Turan kariyerini sonlandırdı
Serdar Ali Çeliker "Leroy Sane, Galatasaray'a hayırlı olsun"
Serdar Ali Çeliker "Leroy Sane, Galatasaray'a hayırlı olsun"