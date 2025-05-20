Osimhen’in şampiyonluk takısı: 1 kiloluk altınla dans etti

25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da kutlamalar sürüyor. Armasına 5. yıldızı takan sarı-kırmızılılarda şampiyonluğun başmimarlarından Victor Osimhen ve sevgilisi Stefanie Ladewig, Mario Lemina ile eşi Fanny Neguesha, Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez’in de içlerinde bulunduğu isimlerin Kasımpaşa’da Haliç kıyısında bir gece kulübünde eğlendikleri bildirildi.

58 BİN LİRALIK TİŞÖRT

Nijeryalı golcü geceye, saf altın ve elmastan yapılma hali olan maske şeklindeki kolye ile geldiği ve kolyenin yaklaşık bir kilo olduğu ifade edildi. Nijerya basını, 26 yaşındaki golcünün tişörtünün 1500 dolar (Yaklaşık 58 bin lira) olduğu vurgulandı