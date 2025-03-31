Osimhen’in sezon başında neden İngiltere’ye gitmediği ortaya çıktı: Küçük bir ayrıntı mahvetti

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı kırmızılı takımda sergilediği başarılı performansın ardından Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Osimhen'in transferi için bu yaz Chelsea ve Paris Saint Germain gibi kulüplerin rekabet etmesi bekleniyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre 26 yaşındaki oyuncunun Türkiye'de kalma olasılığı ise düşük.

Öte yandan Osimhen'in geçen yaz Chelsea'ye transferinin ise son anda gerçekleşmediği ileri sürüldü. İngiliz gazeteci Simon Phillips'in haberine göre; Nijeryalı golcünün 'Maviler'e transferi son günde gerçekleşmedi.

Phillips'e göre; Chelsea, Osimhen'i transfer etmeye çok yaklaşmıştı ancak oyuncunun sözleşmesindeki bonuslarla ilgili bir anlaşmazlık sonrasında işler karıştı.

Simon Phillips haberinde "Chelsea geçen yaz onu transfer etmeye çok yakındı ancak ücretlerde takılıp kaldı. Bu temel ücretten ziyade bonuslarla ilgiliydi. Anlaşma yakındı ancak daha sonra Chelsea gerçekten de işi mahvetti." yorumunu yaptı.

Bu arada transfer dönemi başladığında Chelsea'nin Osimhen için girişimlere başlayabileceği ancak İngiliz kulübünün, Liam Delap ve Viktor Gyokeres'e yönelme ihtimalinin de bulunduğı belirtildi.