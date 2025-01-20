Osimhen'in temsilcisinden kritik açıklama

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Osimhen'in temsilcisinden kritik açıklama

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen için temsilcisinden önemli bir açıklama geldi.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in geleceği henüz belirsizliğini korurken temsilcilerinden bir açıklama geldi.

PREMIER LİG ÖNE ÇIKIYOR

Osimhen'in temsilcileri Nijerya basınından The Papers’a yaptığı açıklamada, ‘Onun için gelen teklifleri dikkatle inceliyoruz ama İngiltere Premier Lig’de oynayacağı kesin.’ ifadelerini kullandılar. Premier Lig ekiplerinden Manchester United konusuna değinen temsilciler ‘Victor'un Manchester United forması giyme hayali devam ediyor ancak kulüp onun UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirebilir ve ona yüksek bir maaş teklif edebilirse’ dedi.

Galatasaray'ın kadrosuna katabilmesi için 75 milyon Euro ödemesi gereken Osimhen bu sezon sarı kırmızılı forma ile 14 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

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