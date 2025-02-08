Osimhen’in transfer kararına Napoli çaresizce razı oldu

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Osimhen, sezonu Galatasaray’da tamamlamak için büyük çaba gösteriyor. Nijeryalı golcü, her seferinde devre arasında takımda kalacağını belirtirken Napoli ise gelen tekliflere kayıtsız kalamıyor. Ancak İtalyan ekibi, Osimhen’in kararına çaresizce razı olmak zorunda kaldı.

İtalyan basınında çıkan habere göre Napoli’ye Osimhen için dev teklif geldi. İtalyan ekibine golcü oyuncu için en yüksek teklifin Suudi Arabistan’dan geldiği öğrenildi. Buna göre Al Ahli, golcü oyuncuyu transfer etmek için 80 milyon euroyu gözden çıkardı. Suudi Arabistan ekibi böylece Osimhen’in serbest kalma bedelinden daha yüksek bir teklifle Napoli’nin kapısını çaldı.

Napoli, gelen teklifi anında kabul ederken Osimhen’den gelen yanıtla sarsıldı. Golcü oyuncu sezonu Galatasaray’da bitirmek istediğini belirterek teklifi geri çevirdi. Nijeryalı golcü, Galatasaray’a gelmeden önce Suudi Arabistan’dan gelen teklifi kariyerine Avrupa’da devam etmek istediğini vurgulayarak geri çevirmişti.

Osimhen için Avrupa’dan en ciddi taliplerin Manchester United, Juventus, Chelsea ve Arsenal olduğu belirtiliyor.

İtalyan basını ayrıca Galatasaray’ın Osimhen’in yüksek maliyetine rağmen oyuncuyu kadrosunda tutmak istediğini ancak bunun çok zor bir ihtimal olduğunun altını çizdi.

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 22 maça çıkan Osimhen 17 gol, 5 asistlik skor katkısı yaptı.