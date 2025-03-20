Osimhen'in transferinde Fenerbahçe ve telefon detayı

Galatasaray'ı bu sezon attığı goller ve performansıyla şampiyonluk yarışında zirvede tutan Osimhen'in Napoli'den gelişi sırasında yaşanan transfer olaylarını gazeteci Yakup Çınar anlattı.

"TELEFONU AÇSA OSİMHEN FENERBAHÇE'DE"

Çınar "Giovanni Manna, Avrupa'da transfer dönemi kapandıktan sonra Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen Mirsad Türkcan'ı arıyor. Mirsad Türkcan ise telefonu açmıyor. Telefonu açsa belki de şu an Osimhen, Fenerbahçe'de olacaktı. Ona ulaşamayınca Gardi ile temaslar kuruluyor." dedi.

"GEREKİRSE BU TRANSFERİ BOZ"

Çınar sonrasında Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın devreye girdiğini söylerken "Victor Osimhen transferi imza aşamasına geldikten sonra Acun Ilıcalı, menajer Mirsad Türkcan üzerinden Giovanni Manna'ya ulaşıyor ve 'Biz Osimhen'i istiyoruz, ne kadar para vermemiz gerekiyorsa ödeyelim ve alalım' diyor. Mirsad Türkcan 'Gerekirse boz bu transferi' diyor. Manna ise 'karşımda iki Türk mafyası var, bu transfer buradan dönmez' diyerek sözleşmeyi imzalıyor." dedi.