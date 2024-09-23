Osimhen’in yeni adresini İtalyanlar duyurdu. Sürpriz talip çıktı

Galatasaray’ın transferin son günü kadrosuna katarak tüm dünyada büyük sürprize imza attığı Osimhen’in ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Nijeryalı golcünün adı, daha önce Napoli yönetiminin bonserviste anlaşamadığı Chelsea ile anışıyor. Osimhen’in ara transferde İngiliz ekibinin yolunu tutmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray yönetimi ise Osimhen’in sözleşmesinde ocak ayında gitmesinin önünü açan bir madde olduğu iddialarını yalanlarayarak Nijeryalı golcünün sezon sonuna kadar takımda olacağını belirtti.

SÜRPRİZ TALİP ÇIKTI

Osimhen’in ara transferde Galatasaray’dan ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki tartışmalar devam ederken sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basını, Juventus’un Osimhen’e talip olduğunu yazdı. Çıkan haberlere göre, Juventus Teknik Direktörü Motta, Nijeryalı golcüyü takıma katarak tartışılmaz bir hücum hattı oluşturmak istiyor. İtalyan ekibinin Milik’in sakatlığı sonrası radarını Osimhen’e aldığı öğrenildi.

Nijeryalı golcünün yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor.