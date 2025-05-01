Osimhen’in yeni takımını yapay zeka açıkladı! Nedenini böyle anlattı

Kaynak: Milliyet
Osimhen’in yeni takımını yapay zeka açıkladı! Nedenini böyle anlattı

Galatasaray’ın golcüsü Osimhen’in önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. İngiliz ve İtalyan kulüplerinin talip olduğu Nijeryalı yıldızın geleceğini yapay zeka açıkladı.

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen sarı kırmızılı takımın başarısında büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'in kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Öyle ki dev kulüplerle adı anılan Osimhen'in gelecek sezon formasını giyeceği kulüp için bu kez yapay zeka devreye girdi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; İngiliz basını Nijeryalı yıldızın önümüzdeki sezon hangi takıma gideceğini yapay zekaya sordu.

AI bu soruya "Manchester United" yanıtını verdi. Yapay zekanın Osimhen'le ilgili açıklaması şöyle:

"Şu anda Napoli'den Galatasaray'a kiralık olarak giden Victor Osimhen, bu yaz Premier Lig'e transfer olmaya hazır.

Manchester United'ın 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini aktif hale getirmeye hazır olduğu ve Osimhen'in temsilcilerinin çeşitli seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.”

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