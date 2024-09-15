Osimhen'le çarpıştı yüz kemiği kırıldı. Herkes bu iddiayı konuşuyor: Çarpışmada maske etkisi

Galatasaray dün akşam Çaykur Rizespor’u 5 golle mağlup etti. Sarı Kırmızılı ekibin yeni yıldızı Osimhen dün akşam milyonlarca taraftarın gönlüne taht kurdu. Maç sonunda bayrak sallamasından engelleri aşarak amigonun yanına gitti ve stattaki binlerce taraftara 3’lü çektirdi.

Dün akşamki maçta Victor Osimhen ile çarpışarak oyundan çıkan Khusniddin Alikulov saatlanarak maçtan çıktı. Bugün yapılan tetkiklerde Alikulov’un yüz kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Bu tespit sonrasında gözler Osimhen’in maskesine çevrildi.

Çaykur Rizespor’un Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada Alikulov’un hava topu mücadelesinde sakatlandığını belirtti.

“Yapılan tüm muayene, tetkik ve konsültasyonları sonucunda yüz kemiği (maxilla) kırığı tespit edilmiş ve beyin sarsıntısına ait bulgu saptanmamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur"

“OSİMHEN’İN MASKESİ YÜZÜNDEN Mİ?”

Osimhen’n maskesinin çarpışmanın şiddetini arttırdığı dün akşamın en çok konuşulan konularından bir tanesi oldu. İddia edilenlere göre maskenin yanında yer alan tarafların plastik değil vidalı olduğu söylendi.