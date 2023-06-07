Osman Aşkın Bak kimdir? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü mecliste yemin ederek yeni kabine üyelerini açıkladı. Buna göre Osman Aşkın Gençlik ve Spor Bakanı oldu. Peki, Osman Aşkın Bak kimdir? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hangi görevlerde bulundu?

Osman Aşkın Bak kimdir? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hangi görevlerde bulundu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yeni dönemde Osman Aşkın Bak Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini yürütecek. Peki, Osman Aşkın Bak kimdir? Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hangi görevlerde bulundu?

OSMAN AŞKIN BAK KİMDİR?

Gençlik ve Spor Bakanı olan Osman Aşkın Bak, 11 Ekim 1966 yılında İstanbul Üsküdar’da doğdu.

Osman Aşkın Bak İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi bölümünden mezun oldu. İngiltere’de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği programında doktorasını tamamladı.

Osman Aşkın Bak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi.

Osman Aşkın Bak İstanbul Ticaret Odasında Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

2007-2011 yıllarında Güreş Federasyonu Başkanı olan Bakan Osman Aşkın Bak, 2017-2018 yıllarında ise Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmıştı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Osman Aşkın Bak, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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