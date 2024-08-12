Osman Bak altın madalya gelmeyince suçu kime attı

Düzenleme: Selin Turşak
Osman Bak altın madalya gelmeyince suçu kime attı

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nı altın madalya kazanamadan tamamladı. Milli sporcular, 1984 Los Angeles’tan bu yana ilk kez bir yaz olimpiyatlarını altın madalyasız bitirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sonuçların ardından federasyonları eleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın ardından alınan sonuçların kendilerine önemli bir mesaj verdiğini belirterek, devletin sağladığı imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlardan hesap sorulacağını söyledi. Bakan Bak, Paris’te olimpiyatları takip eden basın mensuplarıyla bir araya gelerek, milli sporculara teşekkür etti.

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“ATICILIKTA MADALYA ALMAMIZ ÖNEMLİ”

Oyunlar öncesinde bekledikleri performansın daha yüksek olduğunu vurgulayan Bakan Bak, “Bu duruma madalya üzerinden bakmıyorum. Burada çok önemli gördüğüm bazı ilkler var. Bunların başında daha önce madalya almadığımız atıcılıkta madalya almamız. Okçulukta takım halinde madalya almamız önemli. Genç yüzücümüz Kuzey Tunçelli’nin ilk kez final yüzmesi bize umut veriyor” dedi.

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“DEVLET OLARAK HER TÜRLÜ İMKANI FEDERASYON VE SPORCULARA SUNDUK”

Bakan Bak, “Milletimizi daha mutlu ve gururlu yapmak isterdik. Sporcularımız da aynı düşüncede olabilir. 3 gümüş, 5 bronz madalyamız var. Filenin sultanları olimpiyat 4.'sü oldu. Önemli rakiplerini geride bıraktı ama final aşamasında istedikleri sonucu alamadılar. Hazırlık süreçlerinde federasyonların bizden olan her türlü talebini karşıladık. Bütçelerinde 2-3 kata varan destekler sağladık. Devlet olarak her türlü imkanı federasyon ve sporculara sunduk. Burada tabii ki herkesin ders çıkarması gerekiyor. Bunun içinde federasyonlar da var. Bizim de tabii ki özeleştiri yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

“SALONLARIN DOLU OLMASI, SPORCULARIN BAZILARINI ETKİLEMİŞ OLABİLİR”

Paris 2024’ün ardından hemen Los Angeles 2028 için hazırlıklara başlayacaklarını belirten Bakan Bak, "Her şeyi madalya olarak düşünmemek lazım. Ancak altın madalya çıkmadı, toplamda aldığımız 8 madalya da bizim beklentimizin altında. Burada ciddi bir seyirci baskısı ve ilgisi vardı. Salonların dolu olması, sporcuların bazılarını etkilemiş olabilir. Bunların hepsinden ders çıkaracağız” dedi.

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“FEDERASYONLAR BUNUN HESABINI VERECEKTİR”

Sporcuların Olimpiyatlara katılmak için verdiği emeği çok iyi bildiklerini söyleyen Bakan Bak, “Burada madalya alan, madalyaya yaklaşan ve özellikle ilklere imza atan sporcularımız oldu. Devlet, imkan sağlar. Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; spor federasyonlarımıza en üst düzey imkanları sunduk. Sağladığımız bu imkanlar, dünyanın pek çok ülkesinde yok. Bunu sadece biz değil uluslararası tüm spor kamuoyu söylüyor. Buna rağmen; bu imkanları doğru ve verimli kullanamayan federasyonlar bunun hesabını verecektir” dedi.

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