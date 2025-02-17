Osman Bektaş herkesin aklındaki soruyu yanıtladı 'Büyük deprem yakın mı?'

Kaynak: Haber Merkezi
Osman Bektaş herkesin aklındaki soruyu yanıtladı 'Büyük deprem yakın mı?'

Marmara'da büyük yıkıma neden olan 1999 depreminin ardından 50 yıl içinde İstanbul'u da etkileyecek büyük bir deprem olacağı iddia edilmiş, uzmanlar olası deprem için sık sık açıklamalar yapmıştı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş'tan da ezber bozan bir açıklama geldi.

Büyüklüğü 7'yi bulması beklenen olası Marmara depremine ilişkin deprem Uzmanı Osman Bektaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yurt genelinde ve Ege Denizi'nde peş peşe depremler olmaya devam ederken Prof. Dr. Osman Bektaş herkesin aklındaki "Büyük deprem yakın mı?" sorusuna yanıt verdi.

Ege depremlerinin ardından gözler Marmara depremine çevrilirken Prof. Dr. Osman Bektaş’ın açıklamaları yüreklere su serpti.

İSTANBUL BÜYÜK DEPREM TEHLİKESİ ALTINDA MI?

Prof. Dr. Osman Bektaş sosyal medya hesabından milyonların merak ettiği 'İstanbul büyük deprem tehlikesi altında mı?' sorunun yanıtladı.

Osman Bektaş'ın açıklaması "İstanbul büyük deprem tehlikesi altında olsaydı; Kuzey Marmara Fayı boyunca, Tekirdağ ile Çekmece arasında 2011-2019 tarihleri arasında gelişen üç M 5-5,8 depremleri stres birikiminden dolayı beklenen! Îstanbul depremini tetikleyebilirdi." dedi.

Osman Bektay açıklamasına !"Oysa,Tıpkı San Andreas Fayında olduğu gibi Ganos ve İzmit kilitli fayları arasında kalan, Merkezi Kuzey Marmara Fayı sürüklenip (creep) enerji harcadığı için ancak orta büyüklükte deprem üretebilir.

Batıdan doğuya gelişen bu tür stres transferi 1912 Ganos depreminden sonra 1963 Adalar depremini tetiklemiş olmalıdır." diye devam etti.

"İSTANBUL'DA BÜYÜK DEPREM ZOR"

Pek çok uzman isim İstanbul’da büyük yıkım yaratacak, on binlerce insanın yaşamını yitireceğine dair büyük deprem açıklaması yaparken Prof. Dr. Osman Bektaş bir önceki açıklamasında da İstanbul depremi için zor demişti.

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken paylaşımında 'İstanbul'da büyük deprem çok zor.' diyerek nedenini açıklamıştı.

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