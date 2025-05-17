Osman Bektaş’tan çarpıcı İstanbul depremi yorumu

Türkiye'nin dört bir yanında yer sarsıntıları sürerken, aktif deprem kuşağında bulunan ülkemizde son dönemde Marmara Bölgesi'nde yaşanan depremler, 'beklenen büyük İstanbul depremi' konusunu yeniden gündeme getirdi.

Konuyla ilgili uzman isimlerden birbirinde farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bazı uzmanlar 23 Nisan’da merkez üssü İstanbul’un Silivri ilçesi olan 6.2 şiddetindeki deprem sonrası korkacak bir şeyin olmadığını belirtirken, çoğu uzman ise bu depremin ‘Büyük İstanbul’ depreminin habercisi olduğunu beliriyor.

Son olarak 13 Mayıs’ta hissedilen, Silivri merkezli 3,3 büyüklüğündeki depremle birlikte, bu sarsıntıların (artçı ya da öncü) olup olmadıkları üzerine tartışmalar yoğunlaştı. Bu sırada Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

BÜYÜK MARMARA DEPREMİ YAKLAŞIYOR MU?

Bektaş, Marmara'da uzun süredir beklenen büyük depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, " Marmara batıdan doğuya kırılmıştır" diyerek çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Bektaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Batıda ve doğuda M7 den büyük deprem üreten güçlü Ganos ve İzmit Fayları arasında kalan Zayıf Merkezi Marmara Fayı M7 den küçük deprem üretir. Güçlü faylar batıdan doğuya, 1912 ve 1999 da M 7 den büyük deprem üreterek kırılmıştır”

'SAN ANDREAS' BENZETMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Başka bir paylaşım daha yapan Bektaş, şu değerlendirmeyi yaptı: "Zayıf Merkezi Marmara Fayı 1963 Adalar M6,4 ve 2025 Silivri M6,2 depremleriyle kırılmıştır. Gelecekteki Marmara depremi olasılıkla büyük deprem enerjisi biriktiremeyen zayıf ( sürünen- kayan- creep) Merkezi Marmara Fayında gelişecektir. Tıpkı San Andreas Fayında olduğu gibi”

İSTANBUL DEPREM OLASILIĞI VAR MI?

Sosyal medya üzerinden gelen “Büyük deprem olasılığı bitti mi” sorusuna da yanıt veren Prof. Dr. Osman Bektaş, “Merkezi Marmaranın kırılmayan yerleri 7 den küçük deprem üretebilir. Özetle Fay güçlü kabuğu uzun zaman aralığında büyük depremle, zayıf kabuğu ise daha kısa zaman aralıklarıyla orta büyüklükte depremle batıdan doğuya kırıyor” açıklamasını yaptı.