Osman Göçen'den Moğolistan'da altın madalya

Kaynak: AA
Osman Göçen'den Moğolistan'da altın madalya

Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Open Ranking Serisi'nde serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, Moğol rakibi Bat Erdene'yi 7-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Milli güreşçi Osman Göçen, Moğolistan'da düzenlenen Ulanbator Open Ranking Serisi'nde altın madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun üçüncü gününde erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, finalde ev sahibi ülkeden Byambadorj Bat Erdene'yi 7-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Serbest stil 74 kiloda mücadele eden Soner Demirtaş ise bronz madalya maçını sakatlığı nedeniyle hükmen kaybederek 5. oldu.

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da gerçekleştirilen organizasyon yarın sona erecek.

Son Haberler
Jose Mourinho'dan transfer açıklaması
Jose Mourinho'dan transfer açıklaması
İngiliz devi 53 milyon euro ödemişti: Beşiktaş’a Alman panzerine kanca attı
İngiliz devi 53 milyon euro ödemişti: Beşiktaş’a Alman panzerine kanca attı
Aksaray’da Motosiklet Operasyonu: 2 Ayda 3 Bin Araç Trafikten Men Edildi
Aksaray’da Motosiklet Operasyonu: 2 Ayda 3 Bin Araç Trafikten Men Edildi
Aksaray'da bayram öncesi güvenli alışveriş için yoğun denetim!
Aksaray'da bayram öncesi güvenli alışveriş için yoğun denetim!
AKP’li troller ya erdi ya da geleceği görüyor! Bakın bu kez kime soruşturma açıldı
AKP’li troller ya erdi ya da geleceği görüyor! Bakın bu kez kime soruşturma açıldı