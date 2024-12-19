Osman Gökçek'in 600 milyon lira olduğu söylenen malikanesi görüntülendi Gökçek'ten açıklama geldi: Külliyen yalandır

AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, hakkında "600 milyon liralık ev" yaptırıyor iddialarını "Külliyen yalandır. Yarın sabah bu parayı getiren her kim olursa olsun satmaya hazırım" dedi.

Diğer yandan Osman Gökçek'in Gölbaşı'nda yapımı süren malikanesinin görüntüleri çekildi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis'te 2025 Bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in 600 milyon liralık ev yaptırdığını ileri sürerek, söz konusu deva evin fotoğraflarını göstermişti.

OSMAN GÖKÇEK: KÜLLEYEN YALANDIR

Osman Gökçek, sosyal medya üzerinden iddialara bir gün sonra yanıt verdi. Osman Gökçek, "Söz konusu olan mülk şahsıma aittir ve milletvekili seçildiğimde mal beyanımda belirttim. Yıllar önce aldığım arazinin üstüne Gölbaşı Belediyesi'nden ruhsatını aldığım konut inşaatı yapmaktayım. Yalan makinası Veli Ağababa evin 600 milyon TL değerinde olduğunu söylemiştir. Külliyen yalandır. Kendisine buradan çağrımdır yarın sabah bu parayı getiren her kim olursa olsun satmaya hazırım" ifadelerinde bulundu.

Osman Gökçek, arazisinin fotoğraflarını izinsiz çekerek paylaşanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

"14 BİN 347 METREKARE ÜZERİNDE KURULU"

Osman Gökçek'e ait Gölbaşı ilçesindeki inşaat halindeki evi ANKA Haber Ajansı tarafından görüntüledi. Gölbaşı Reyhan Caddesi'ndeki inşaatın etrafı yaklaşık 3 metrelik duvarlarla ve güvenlik kameralarıyla korunduğu görüldü.

CHP'li Veli Ağbaba'nın fotoğraflarını gösterdiği Gölbaşı Reyhan Caddesi'ndeki inşaat halindeki evin toplam inşaat alanı 2 bin 401 metrekareden oluşuyor.

Evin parsel alanı 14 bin 347 metrekare, zemin katı ise bin 173 metrekare. İnşaatın etrafı yaklaşık 3 metrelik duvarlar ve dikenli teller ile korunurken, inşaat alanı güvenlik kameraları ile izleniyor. İnşaat alanının içinden çekim yapılmasına izin verilmedi.