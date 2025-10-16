Eseri satışa çıkaran ünlü müzayedeci Maya Portakal Bitargil, Osman Hamdi Bey’in, eşi Naile Hanım için betimlediği tablonun muhammen bedeli 1,5 milyon dolar olarak açıkladı.

Osmanlı’nın Batı’ya açılan yüzlerinden biri olan Hamdi Bey, yalnızca arkeolog, müzeci ve devlet adamı değil, aynı zamanda ilk Türk ressam.

BİR KADINI ÖZNE OLARAK MERKEZE ALAN İLK ESER

Eşi Naile Hanım’ı, dönemin kadın temsiline aykırı biçimde zarif, düşünceli ve birey kimliğiyle resmetti.

Naile Hanım Portresi, o yılların toplumunda kadınların görünürlüğünün sınırlı olduğu bir dönemde, bir kadını özne olarak merkeze alan ilk eserlerden biri olarak biliniyor.

1.5 MİLYON DOLAR BEDEL BELİRLEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Türkiye’nin önde gelen müzayedecilerinden Maya Portakal Bitargil Portakal Sanat Kültür ve Müzayede Evi tarafından gerçekleştirilen satışta, 1,5 milyon dolar muhammen bedel belirlendi.

OSMANLI'DA SANAT EĞİTİMİNİN ÖNCÜSÜ

Osman Hamdi Bey yalnızca bir ressam değil, Arkeoloji Müzesi’nin kurucusu, Sanayi-i Nefise Mektebi’nin (bugünkü Mimar Sinan Üniversitesi) mimarı, Osmanlı’da sanat eğitiminin öncüsüydü.

OSMAN HAMDİ BEY KİMDİR?

Osman Hamdi Bey (30 Aralık 1842, İstanbul - 24 Şubat 1910, İstanbul), Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli aydınlarından biri olup, ressam, arkeolog, müzeci, eğitimci ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanı olarak tanınıyor.

Sadrazam İbrahim Edhem Paşa'nın oğlu olarak doğmuş, Halil Edhem (Eldem) ve İsmail Galib'in ağabeyi. Eğitimini Paris'te hukuk ve güzel sanatlar üzerine tamamlamış, Batı tarzı figürlü resmin Osmanlı'daki öncülerinden biri.

Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi'nin (bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) kurucusu ve ilk müdürü olan Osman Hamdi Bey, aynı zamanda İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin uzun süreli direktörü olarak görev yapmış, Türkiye'de modern müzeciliğin temellerini attı.

Arkeoloji çalışmaları kapsamında Nemrut Dağı ve Sidon kazılarını yönetmiş, önemli buluntuları müzelere kazandırdı. Ressamlık yönüyle en ünlü eseri "Kaplumbağa Terbiyecisi"; bu tablo, Osmanlı entelektüelinin Doğu-Batı sentezini simgeler.

Diğer önemli eserleri arasında "Silah Taciri", "Çalgıcı" ve "Mihrap" yer alır. Sakız Adası'ndan evlat edinildiği iddiaları da hayatına dair merak uyandıran detaylar arasında. Osman Hamdi Bey, Osmanlı modernleşmesinin simge figürlerinden biri olarak Türk kültür tarihine derin izler bıraktı.