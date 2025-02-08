Osman Kavala'dan çarpıcı Ayşe Barım açıklaması

İş insanı Osman Kavala, menajer Ayşe Barım’a yönelik suçlamalar hakkında açıklama yaptı. Kavala, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gezi davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen ve yedi yıldır cezaevinde bulunan Osman Kavala, Gezi Parkı Direnişi'nde olaylara iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Ayşe Barım, hakkında paylaşımda bulundu.

Osman Kavala’nın yazılı açıklaması şöyle:

"Bir süredir izlediğimiz tutuklamalar endişe vericidir. Ayşe Barım’la ilgili yapılanlar, Gezi davasında yaşadığımız gerçekliği tahrif etme ve algı yaratmanın çarpıcı bir örneği. İstanbul Başsavcılığı’nın 24 Ocak’ta kamuoyuna yaptığı açıklamada, Barım’ın gözaltına alınma gerekçelerinden birinin, benimle Gezi olaylarıyla ilgili yoğun iletişiminin tespit edilmesi olduğu belirtiliyor. Halbuki savcılığın elindeki telefon trafiği kayıtlarından Barım’la konuşmalarımızın Gezi protestoları bittikten sonraki tarihte başladığının anlaşılmaması mümkün değil. Gezi öncesinde, sırasında ve sonrasında telefonlarım dinleniyordu. Savcı iddia edilen türden hiçbir konuşma olmadığının bilgisine de sahipti. Barım’ın, belediye başkanlarının, siyasetçilerin ve gazetecilerin tutuklanmalarında görülen ortak özellik, artık suçlamalar ile suçlananların eylemleri arasında hukuki ilişki kurma ve inandırıcı delil ortaya koyma gereği duyulmamasıdır. Bu uygulama Gezi davasında yetkin hale getirildi, Gezi davası kamuoyunu bu uygulamaya alıştırmak için kullanıldı. Son günlerde ortaya çıkan Gezi protestolarını kriminalize etme gayretinin de bu amaca hizmet ettiğine inanıyorum."

NE OLMUŞTU?

Bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarının "planlayıcılarından" olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 24 Ocak’ta gözaltına alındı ve 27 Ocak'ta "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

Gezi davasından Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Nejat İşler gibi isimler de ifadeye çağırılmıştı.