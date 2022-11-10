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TV5'ten sert açıklama: Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasını görmezden gelenler bizi linç ediyor

TV5 kanalının FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına programa çıkarması üzerine RTÜK TV5 hakkında inceleme başlattı. Kanal, tepkiler devam ederken sert bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 09:30
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Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasını görmezden gelenler bizi linç ediyor. FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü canlı yayına çıkaran TV5'ten sert açıklama

TV5'ten sert açıklama: Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasını görmezden gelenler bizi linç ediyor
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TV5'te Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu 'Düşünme Vakti' programına ABD'de bulunan FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün çıkarılması tepki çekmişti. Eleştirilerin hedefi haline gelen TV5 yönetiminin, program sunucusu Kayacı'yı işten çıkardığı iddia edilmişti.

RTÜK KANAL HAKKINDA İNCELEME BAŞLATTI

Söz konusu canlı yayınının ardından harekete geçen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kanal hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu. Twitter, hesabından açıklama yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Ülkemizin bekasını hedef almış, sinsi bir terör örgütünün alenen destekçisi olan şahsın yayına çıkarılmasına, mensubu olduğu terör örgütünün propagandasını yapmasına müsaade etmeyiz. TV5 hakkında Üst Kurulumuz gerekli incelemeyi başlatmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

PROGRAM YAYINDAN KALDIRILDI

Eleştirilerin hedefi olan TV5 yönetimi konu hakkında sessizliğini bozdu. Kanalın resmi web sitesinden yapılan açıklamada programın yayından kaldırıldığı belirtildi. Hakan Şükür'ün programa Yayın Kurulu'nun bilgisi dışında çıkarıldığını söyleyen TV5 yönetimi, "8 Kasım 2022 tarihli "Düşünme Vakti" programında Yayın Kurulu'nun bilgisi dışında fiili bir durum oluşturularak, söz konusu program gerçekleştirilmiştir. Yayınlanan program hakkında kurum içi titiz bir inceleme başlatılmış olup inceleme sonuçlanana kadar ilgili program yayından kaldırılmıştır" dedi.

“OSMAN ÖCALAN'IN TRT'YE ÇIKARILMASINI GÖRMEZDEN GELENLER BİZİ LİNÇ EDİYOR"

Açıklamanın devamında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın kardeşi olan Osman Öcalan'ın iktidar tarafından TRT'ye çıkarılmasını hatırlatan TV5 yönetimi, bunu görmezden gelenlerin kendilerini linç etmeye çalıştığını belirterek "TV5 Yayın Kurulu olarak Osman Öcalan'ın TRT'ye çıkarılmasını, İmralı'dan gelen mektupların yayınlanmasını, çözüm sürecinde Kandil'de yapılan röportajları görmezden gelenlerin bu program üzerinden TV5'i ve camiamızı linç etme çabasını samimi, ahlaki ve vicdani bulmadığımızı da ifade ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerini kullandı.

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Gökhan 61
10.11.2022 10:02
Onların teroristi oldunmu sorun yok heryere çıkarsın hatta bayrağını bile asabilirsin  
 
Yerli Milli - Şeytan kayıtsız şartsız nedamet getirip af dilemeli
10.11.2022 10:01
şeytanla anlaşma olur mu? şeytan yine şeytanlığını yapar. Fetö, Pkk kayıtsız şartsız af dileyip nedamet getirmelidir. bunun fakatı, aması, falanı filanı celladına balta teslim etmektir.  
 
Yerli Milli- celladına balta veren insanları anlamıyorum.
10.11.2022 09:59
PKK da FETÖ de demokrasiyi ortadan kaldırmak istiyor. Kumpaslarla insanları kandırıyor, tuzak kuruyor. Humanist yaklaşımlarla yok fikirlerini söylesin yok açıklama yapsın türü şeyler saçmalık.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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