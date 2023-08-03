Osman Özköylü Pendikspor'un hedefini açıkladı

Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü, sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Özköylü, ana hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak istediklerini belirtti.

KAYNAK: AA
Osman Özköylü Pendikspor'un hedefini açıkladı

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, ilk kez mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Osman Özköylü, 2023-2024 sezonu öncesi kahvaltı organizasyonunda bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de mücadele edecekleri için çok mutlu ve gururlu olduklarını dile getiren Özköylü, "Pendikspor'un Süper Lig'e renk katacağını düşünüyorum. İnşallah hem oynayacağımız futbolla hem de ortaya koyacağımız mücadeleyle herkesin keyifle izleyeceği bir takım olacak. Ligde kalıcı olmak çok önemli. İlk sezonumuzda hedefimiz bu. Kaliteli oyuncular aldık ve iyi bir takım oluşturduk. Kadromuza katacağımız 3-4 oyuncuyla bu sezon ligi hedeflediğimiz yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Güzel başarılarla dolu iyi bir sezon olması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk 5-6 haftasının önemine vurgu yapan 51 yaşındaki teknik adam, "Oyunumuzu geliştireceğiz. Güçlü oynamaya çalışacağız. Rakiplere zorluk çıkaran ve saha içi organizasyonlarını doğru yapan bir takım olacağız. Herkesin keyifle izleyeceği ve kaybetsek de 'Mutluyuz, çünkü iyi oynadık' diyebileceğimiz maçlar olacak. İlk 5-6 haftada öz güven kazandığımız takdirde ligin devamında başka hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Yeni sezonda iç saha maçlarını Pendik Stadı'nda oynayacaklarını belirten Osman Özköylü, zeminin hibrit çim olacağını ve tribün kapasitesinin artacağını kaydetti.

Statta büyük bir çalışma yapıldığını aktaran Özköylü, "Pendik Stadı, tamamen inşaat halinde. Stat zemini hibrit çim olacak. Stadımızın tribün kapasitesi artacak. 2 bin 200 civarında bir seyirci kapasitemiz vardı. Bunu 4-4 bin 500 civarına çıkartacağız. Butik bir stat olacak. Stadımızda oynamak çok önemli. Stadımız 6. haftadaki Fatih Karagümrük maçına kadar tamamlanacak. Hedefimiz VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasını Pendik Stadı'nda oynamak. O zamana kadar iç saha maçlarımızı Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynayacağız. Onlara da teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Ünlü akıllı telefon üreticisi olan marka logo değiştirdi Teknoloji - Otomotiv
Ünlü akıllı telefon üreticisi olan marka logo değiştirdi
Koronavirüsü yaymak için tasarlanan yüzlerce fare bulundu Dünya
Koronavirüsü yaymak için tasarlanan yüzlerce fare bulundu
Başakşehir genç kalecisi Deniz Dilmen ile uzattı Spor
Başakşehir genç kalecisi Deniz Dilmen ile uzattı
Akaryakıt fiyatları çiftçiyi 50 yıl geri götürdü. Türkiye Yüzyılı tam gaz devam ediyor Güncel
Akaryakıt fiyatları çiftçiyi 50 yıl geri götürdü. Türkiye Yüzyılı tam gaz devam ediyor
Esenyurt zanlılarının adliyeye sevkinde arbede çıktı. Tekel bayide 2 kişi öldürülmüştü Yaşam
Esenyurt zanlılarının adliyeye sevkinde arbede çıktı. Tekel bayide 2 kişi öldürülmüştü
Ünlü yıldız Sean Penn'de büyük greve destek verdi. Hollywood kepenk kapatmak üzere Magazin
Ünlü yıldız Sean Penn'de büyük greve destek verdi. Hollywood kepenk kapatmak üzere
İşte AKP'nin hatıra ormanı. Kim yaptıysa eline sağlık Güncel
İşte AKP'nin hatıra ormanı. Kim yaptıysa eline sağlık