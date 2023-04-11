Osman Özköylü beraberliği değerlendirdi

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Bodrumspor ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından konuştu.

Alınan beraberliği değerlendiren Özköylü "Bodrumspor son haftalarda özellikle çok iyi oynayan, kendi sahasında etkili maçlar oynayan bir takım. Özellikle oyun tarzlarına baktığımız zaman savunmadan bizim savunma arkamıza attığı uzun toplar, düşen ikinci topları kovalamaları, burada hatayı iyi değerlendirip pozisyonlara girmeleri onlar için oyunlarının en önemli noktaları. Biz de bu hataları maalesef ilk yarıda çok fazla yaptık. Hafta boyu çalışmamıza rağmen Bodrumspor'un oynadığı oyunun farklı bir seçeneği yok. Savunmadan alan bizim savunmamızın üzerine topları kaldırıyorlar, seken, düşen toplar, oradaki oyuncularının bu konuda uyanık olmaları, bu konuda daha agresif olmaları düşen topları kovalayıp pozisyona girmeleri onlar için büyük avantaj. Biz burada büyük hatalar yaptık, dikkatsizlik yaptık. Konsantrasyon eksikliğimiz oldu, oyuna özelikle savunmadaki oyuncularımız biraz dağınık başladılar. Maalesef bir anda iki sıfır geriye düştük. Ama o dakikadan sonra saha içinde yapmış olduğumuz taktiksel değişiklik, hem oyuncu değişiklikleri bizim oyunu tamamen kontrol altına almamıza yardımcı oldu" diye konuştu. (İHA)