Osman Özköylü'den "güçlü Pendikspor" mesajı

Yeni sezon çalışmalarını Bolu'da sürdüren Pendikspor'da teknik direktörü Osman Özköylü açıklamalarda bulundu. Gelecek sezonda nasıl bir oyun oynayacaklarını açıklayan Özköylü, "Güçlü olacak, ayakta kalacak, o mücadeleyi verecek, asla sahada ezilmeyen, kaybetse de oynadığı iyi futbolu ve mücadeleyi yüzde yüz sergileyen Pendikspor oluşturmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Osman Özköylü'den "güçlü Pendikspor" mesajı

Abant Milli Parkı yolundaki bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Pendikspor'da teknik direktör Özköylü, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özköylü, kadrosunun henüz istediği seviyeye ulaşmadığını ve transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kampın ilk 4-5 gününün adaptasyon süreci olarak geçeceğini, testlerde alınan değerlerin antrenmanları şekillendireceğini anlattı.

"Gönül isterdi ki, daha yüksek katılımla oyuncu grubu burada olsun. Transferlerimizden daha fazlasını erkenden kadroya katabilelim" diyen Özköylü, transferlerin çok kolay gerçekleşmediğini vurguladı.

Özköylü, mümkün olduğu kadar kısa sürede yeni oyuncuları aralarına katmaları gerektiğine değinerek, "Çünkü yeni sezonda düşündüğümüz kadronun kafamızdaki gibi şekillenmesi için transferlere mutlak surette ihtiyaç var. İlk etap sonunda oyuncu sayımızı biraz daha arttırabilirsek, hazırlıkların başlayacağı dönemde sayısal olarak fazla olmak, lig içerisinde düşündüğümüz kadroyu oluşturabilmemiz veya oynayacağımız oyunu tam anlamıyla oturtabilmek açısından çok önemli" değerlendirmesinde bulundu.

İdman temposunun her geçen gün yavaş yavaş artacağına değinen Özköylü, şampiyonluğu yaşamış, bu ligi hak etmiş oyuncularla çalışmanın kendileri için çok değerli olduğunu dile getirdi.

- "Birinci hedefimiz ligde kalıcı olacak takım oluşturmak"

Takımın, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktığını anımsatan Osman Özköylü, dışarıdan bakan gözlerin, kulübün nasıl bir yol ve transfer politikası izleyeceğini tam olarak kestiremediklerine işaret etti.

Ligde kalıcı olmak istediklerinin altını çizen Özköylü, "Kulübümüzün, yönetimimizin yaptığı planlamaları desteklemek adına sağlam yapı oluşturmak zorundayız. Lig içerisinde bizi güçlü, ayakta tutulacak, her anlamda destekleyecek oyuncular almayı istiyoruz. Bunların arasında mutlaka önemli isimler olacak. Ama birinci hedefimiz, ligde kalıcı olan, düşme sıkıntısı yaşamayacak takım oluşturmak" diye konuştu.

1. Lig ile Süper Lig arasında uçurum olduğunu savunan Özköylü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burayı ilk defa yaşıyoruz. Teknik adam olarak ben de ilk defa yaşayacağım. Nasıl önemli rakiplerle oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Hangi ortamlarda, statlarda, ne kadar büyük seyirci potansiyelinin içinde oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Güçlü olacak, ayakta kalacak, o mücadeleyi verecek, asla sahada ezilmeyen, kaybetse de oynadığı iyi futbolu ve mücadeleyi yüzde yüz sergileyen Pendikspor oluşturmaya çalışacağız"

Özköylü, Bolu kampında takımın durumuna göre 3 ya da 4 hazırlık maçı yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Osman Özköylü yönetiminde antrenmana çıkan kırmızı-beyazlı ekip, ısınma hareketleri ve kondisyon çalışması yaptı. (AA)

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