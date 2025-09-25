Osman Zeki Korkmaz'dan Adana Demirspor'a saygı: Basın toplantısını kısa tuttu

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti.

"BU HAFTA FAZLA YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Adana Demirspor’da maçı için söyleyeceğim tek şey futbolcu kardeşlerime ve hocaya başarılar diliyorum. Köklü kulüp en kısa sürede toparlanıp geri güzel günlerine döner diye temenni ediyorum. Sivasspor’un hedefi her zaman bellidir. Bu hafta fazla yorum yapmak istemiyorum. Maçtan önce sosyal medyada benim adıma paylaşım yapan haberlere de itibar etmeyiniz" diyerek sözlerini tamamladı.