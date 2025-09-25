Osman Zeki Korkmaz'dan Adana Demirspor'a saygı: Basın toplantısını kısa tuttu

Kaynak: Haber Merkezi
Osman Zeki Korkmaz'dan Adana Demirspor'a saygı: Basın toplantısını kısa tuttu

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz 5-0'lık Adana Demirspor galibiyetinin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 5-0 mağlup etti.

"BU HAFTA FAZLA YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Adana Demirspor’da maçı için söyleyeceğim tek şey futbolcu kardeşlerime ve hocaya başarılar diliyorum. Köklü kulüp en kısa sürede toparlanıp geri güzel günlerine döner diye temenni ediyorum. Sivasspor’un hedefi her zaman bellidir. Bu hafta fazla yorum yapmak istemiyorum. Maçtan önce sosyal medyada benim adıma paylaşım yapan haberlere de itibar etmeyiniz" diyerek sözlerini tamamladı.

Son Haberler
Beyaz Saray'da Erdoğan'a İmamoğlu şoku! Sosyal medyada gündem oldu
Beyaz Saray'da Erdoğan'a İmamoğlu şoku! Sosyal medyada gündem oldu
Demet Akalın'dan MEB'e eleştiri: Kim yapıyor bunu saçma sapan!
Demet Akalın'dan MEB'e eleştiri: Kim yapıyor bunu saçma sapan!
PFDK’dan 3 Süper Lig kulübüne para cezası!
PFDK’dan 3 Süper Lig kulübüne para cezası!
Dünya'nın en büyük ikinci elması mercek altında!
Dünya'nın en büyük ikinci elması mercek altında!
Brezilya'da okulu kana buladılar! Ölüler var...
Brezilya'da okulu kana buladılar! Ölüler var...