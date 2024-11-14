Osmancık Belediyespor Direktörü Kent, ilçe spor kompleksindeki 500 kişilik portatif tribünün 100 bin liraya hurdacıya satıldığını iddia etti

Kent, çim sahadan sökülen halıların da israf edildiğini öne sürdü.

Osmancık Belediyespor Sportif Direktörü Gökhan Kent, Çorum İl Özel İdaresi tarafından Karon İnşaat şirketine yapımı ihale edilen Osmancık Spor Kompleksi’nde 500 kişilik 3 milyon lira değerinde olan portatif tribünlerin, taşınarak kullanılması gerekirken 100 bin liraya hurdacıya satıldığını öne sürdü.

Konuya ilişkin iddialarda bulunan Gökhan Kent şunları söyledi:

“Şu anda ilçemizde spor kompleksi de dediğimiz Ada Spor Kompleksi'nin orada çok büyük bir inşaat alanı var. Yeni Yüzme Havuzu, badminton, tenis kortları yapılıyor. Ancak şu anda Osmancık’ta karşılaşmalar da devam ediyor. Orada mevcut bir tribünümüz vardı. Sökülebilir, portatif 500 kişilik tribün vardı. Bu inşaat alandan dolayı bu tribün geçtiğimiz günlerde oksijen tüpüyle kaynakla kesilerek, 100 bin TL bedelle bir hurdacıya satıldı. Şimdi ihale şartnamesini bilmiyoruz. Ben bir spor kulübü yetkilisi olarak soruyorum, Osmancık’ta bu tribün sökülüp kale arkasına taşınamaz mıydı? Çok rahat taşınabilirdi. Çünkü sökülebilir portatif bir tribündü. Yine soruyorum bugün böyle bir tribünü yaptırmaya kalksak ne kadara yapılabilir. Tahmini bir fiyat araştırması yaptık. 3-4 firmadan sorduk. En az 2 buçuk milyon, 3 milyon TL arası bir rakam veriliyor. 2 buçuk, 3 milyona yaptırılabilen bir tribün hangi basiretsizin hangi beceriksizin yetkisiyle ve etkisiyle 100 bin TL’ye hurdacıya satılıyor? Yazık değil mi? Bu devlet malı değil mi? Bu kamu malı değil mi? Bu hepimizin parası tüm Türk vatandaşının vergileriyle ödediği paralar değil mi?

"Eski çimler beton oldu"

Sahanın değiştirilen çimlerinin de israf edildiğini ileri süren Kent, "Milletvekilimiz Oğuzhan Kaya ile gittik dedik ki, sayın vekilim sahanın zemini 10 yıldır değişmedi beton haline geldi burasının çimlerini bir değiştirelim. 2 yıl bir süre içeresinde çimler söküldü yerine yeni çimler yapıldı. Eski çimler bakın 2 yıl geçti, rulo halinde şu anda gençlik sporda spor salonunun yanındaki boş arsada duruyor. Beton oldu o çimenler, güneşi, yağmuru, sıcağı yerken yerken eski sökülen çimler beton oldu şu anda o çimler hiçbir işe yaramayacak. Ya semt sahaları yapalım bu çimleri kullanalım diyoruz hiç kimseye verilmiyor. Hiç mi memlekette semt sahası yapılacak yer yok. Hiç mi kullanılacak yer yok. Hiç mi okul bahçelerinde okullara halı saha yapacak yer yok” ifadelerini kullandı.