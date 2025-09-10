Osmaneli Ayva Lokumu yeniden Türkiye genelinde raflarda

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından kurulan Ayva Lokumu ve Yöresel Ürün Üretim Merkezi tarafından üretilen Osmaneli ayva lokumu, Türkiye genelinde yeniden satışa sunuluyor.

İlk parti ürünlerin satışının ardından ikinci parti lokumlar da mağazalara gönderildi. Osmaneli ayva lokumu, 16 Eylül’den itibaren piyasada tüketiciyle buluşacak.

Günde 10 bin paket lokum üretim kapasitesine sahip fabrikada ayva lokumunun yanı sıra Osmaneli salçası, nar lokumu, tahin ve kolonya üretimi de gerçekleştiriliyor.

Ayrıca Osmaneli’nin yöresel ürünleri arasında yer alan karpuz pekmezi için AR-GE çalışmalarında sona gelindi.

Osmaneli Belediyesi’nin yatırımlarıyla hayata geçirilen üretim merkezi, hem yöresel ürünlerin markalaşmasına katkı sağlıyor hem de ilçenin ekonomisine önemli bir değer kazandırıyor.