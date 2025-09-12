Osmaneli Belediyesi'nden vatandaşlara uyarı! Tarlabaşı sokakta çift yön uygulaması başladı

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Osmaneli Belediyesi tarafından yapılan uyarıda Tarlabaşı sokağın Ziraat Bankası ile TOKİ arasında kalan güzergahında çift yön uygulamasına geçildiği belirtildi. Uyarıda vatandaşlardan trafik güvenliği ve akışının sağlanması için kurallara uymaları istendi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Camikebir Mahallesi, Tarlabaşı Sokak (Ziraat Bankası – TOKİ arası) güzergahında çift yön uygulaması başlamıştır. Yol boyunca duraklamak ve park etmek yasaktır. Vatandaşlarımızın trafik güvenliği ve akışının sağlanması için kurallara uymaları önemle rica olunur.” denildi.