Osmaneli Belediyesi'nden vatandaşlara uyarı! Tarlabaşı sokakta çift yön uygulaması başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’in Osmaneli ilçe Tarlabaşı sokakta çift yön uygulaması başladığından vatandaşlar söz konusu sokakta araç park etmemeleri ve duraklama yapmamaları konusunda uyarıldı.

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Osmaneli Belediyesi tarafından yapılan uyarıda Tarlabaşı sokağın Ziraat Bankası ile TOKİ arasında kalan güzergahında çift yön uygulamasına geçildiği belirtildi. Uyarıda vatandaşlardan trafik güvenliği ve akışının sağlanması için kurallara uymaları istendi.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Camikebir Mahallesi, Tarlabaşı Sokak (Ziraat Bankası – TOKİ arası) güzergahında çift yön uygulaması başlamıştır. Yol boyunca duraklamak ve park etmek yasaktır. Vatandaşlarımızın trafik güvenliği ve akışının sağlanması için kurallara uymaları önemle rica olunur.” denildi.

