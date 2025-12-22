Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ

Osmaneli Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, son 1,5 yıl içerisinde ilçenin farklı mahallelerinde 20.000 metrekare sıcak asfalt ve 60.000 metrekare parke taşı döşeme çalışması tamamlandı. Yapılan çalışmalarla birlikte, zamanla bozulan yollar yenilerek, ulaşım daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, "Fen İşleri ekiplerimiz tarafından planlı bir şekilde sürdürülen çalışmalar, ihtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda devam etmekte olup, Osmaneli’nin her noktasına eşit hizmet götürülmesi hedeflenmektedir." dedi.