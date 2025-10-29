YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı düzenlendi.

Cumhuriyetin ilanın 102. yılı kutlamaları kapsamında Osmaneli Hükümet Konağı önünde toplanan Osmanelilier ellerindeki Türk Bayrakları ve fenerlerle Osmaneli Belediyesi İtfaiye müdürlüğü önüne kadar yürüdüler.

Osmaneli’de düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayına Kaymakam Abdüssamad Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.