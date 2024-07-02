Osmaneli'de döküm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Kaynak: İHA
Osmaneli'de döküm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan bir döküm fabrikasında çıkan yangın, hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

İlçenin İnönü Mahallesi'nde bulunan fabrikanın imalat bölümünde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi. Yangın, fabrika işçilerinin dikkati sayesinde erken fark edilerek polis ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği tarafından yapılan hızlı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı ve yayılması önlenmiş oldu. Yangına müdahale sırasında dumanlardan etkilenen 3 fabrika işçisi, sağlık ekipleri tarafından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Olay yerine gelen Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, yangınla ilgili detaylı bilgi alarak fabrika yöneticilerine ve işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın nedeniyle fabrikanın bir kısmında hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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