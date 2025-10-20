Serhat KAYA/ Bilecik

İYİ Partinin Osmaneli 4. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz hafta sonu Osmaneli Belediyesi Kültür ve Sanat Konağında yapıldı. Genel Kurulda tek aday olan mevcut Başkan Ahmet Akdaş güven tazeleyerek yeninden İlçe Başkanı seçildi.

Başkan Akdaş yeni yönetim kurulu üyeleri ile ilk toplantısını Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Belediye Başkan yardımcısı Cemil Özkahya’nın katılımı ile parti binasında gerçekleştirdi.

Toplantının ardından bir açıklama yapan Başkan Akdaş, “Yeni yönetimimizle Osmaneli İYİ Parti teşkilatı olarak yeni dönemde daha katılımcı, dinamik ve çözüm odaklı bir anlayışla ilçemizin ihtiyaçlarına vatandaşlarımızla doğrudan iletişim kurarak yerel sorunlara yönelik somut projeler geliştirme amacıyla istişarelerde bulunduk.” dedi.