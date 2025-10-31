YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Cumhuriyetin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Rüstem Paşa Camii’ndeki Mevlid-i Şerif programı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz, ebediyete irtihal eden gazilerimiz ve devletimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm kahramanların ruhlarına ithafen düzenlendi.

Mevlid-i Şerif programına Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ve Belediye Başkanı Bekir Torun da katıldı. Başkan Torun program sonrası yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle ebediyete intikal eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.” dedi.