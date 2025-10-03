Osmaneli’de parklar ve halı sahalara yenileri ekleniyor

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Osmaneli Belediyesi mevcut çocuk parklarında yenileme çalışmalarını tamamlarken ilçeye 3 yeni çocuk parkı ile 1 yeni halı saha kazandırdı.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Tekke Tepesi, Kilise, İstasyon Altı, Tekonun üst bölgesi, Eski mezarlık üstü, Anadolu Selçuklu Çocuk Parkı olmak üzere 6 çocuk parkında oyun gruplarının yenilendiğini, zeminlerinin düzenlendiğini ve güvenlik için tel çitler yapıldığını söyledi.

Başkan Torun, eski Toki, Şehit Osman Er çocuk parkı ile Osmaneli İlkokulu yanında 3 yeni halı saha yapıldığını anlatarak, Tekonun üst bölümünde zemini biten halı sahanın ise yakında hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Torun park ve halı sahalar ile ilgili yapılan çalışmaları aktardığı açıklamasında ayrıca Osmaneli Anaokulu yanına ve Lefke Kale yolu üzerine yeni bir çocuk parkı yapılmakta olduğunu ve çok yakında yeni oyun grupları ile tamamlanacağını da sözlerine ekledi.

Bekir Torun, Beşevler Spor Kompleksinin de yürüyüş yolları, halı saha, çocuk parkı ve kamelyalarıyla kısa süre içinde bölge halkına hizmet vereceğini ifade etti.

Başkan Torun açıklamasında, “Çocuklarımız güvenle oynasın, gençlerimiz spora buluşsun diye çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.” dedi.

